لطلاب الثانوية..برلماني: مجال التكنولوجيا من أهم التخصصات المطلوبة بسوق العمل

قال النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إنه مع إعلان نتيجة الثانوية العامة فإن التخصصات المطلوبة لسوق العمل المصري فى الوقت الحالى تتركز فى التخصصات التكنولوجية، حيث ظهر الاحتياج إليها بشكل كبير جدا بعد جائحة كورونا، مؤكدا أن مصر أقسام لديها محدودة فى التكنولوجيا.

وأشار بدراوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن سوق العمل أصبح مرتبطا فى الوقت الحالى بدراسات تكنولوجية، إلا أننا مازلنا ندرس بطرق تقليدية فى الجامعات، كما أن الجامعات التكنولوجية مازالت فى البداية ونحتاج إلى زيادة عددها خلال الفترة القادمة.

وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أننا لدينا نقصا شديدا فى كليات الطب، حيث إننا لم نضف كليات طب جديدة، مشيرا إلى أن سبب أزمة نقص الأطباء فى مصر هو عملهم فى الخارج، مما جعل عدد الصيادلة فى مصر أكبر من عدد الأطباء.

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2025.. وفقًا لنتائج 2024

واستنادًا إلى الحدود الدنيا التي تم إعلانها في تنسيق الجامعات 2024، نستعرض المؤشرات الاسترشادية لتنسيق الجامعات 2025:

الطب البشري: 93.17%

طب الأسنان: 92.68%

الصيدلة: 91.70%

العلاج الطبيعي: 92.19%

الهندسة: 88.65%

الحاسبات والمعلومات (رياضة): 83.41%

الإعلام: 83.17%

السياسة والاقتصاد: 85.12%

الألسن: 84.41%

التمريض: 84.41%

الآثار: 78%

التجارة: 68.70%

الآداب: 60.85%

الحد الأدنى لتنسيق الجامعات 2024.. تفاصيل بالأرقام

بلغ عدد طلاب المرحلة الأولى في تنسيق 2024 حوالي 113,200 طالب وطالبة، وتوزعت النسب على النحو التالي:

الشعبة الحد الأدنى بالدرجات النسبة المئوية عدد الطلاب علمي علوم 371 درجة فأكثر 90.48% فأكثر 23,850 علمي رياضة 357 درجة فأكثر 87.07% فأكثر 15,355 أدبي 280 درجة فأكثر 68.29% فأكثر 73,995

خطوات معرفة مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور متابعة مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 من خلال الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي، واستخدام بياناتهم الرسمية.

https://www.tansik.digital.gov.eg/

كما يُنصح بالاطلاع على تنسيق العام الماضي، مع وضع فروق طفيفة في الاعتبار ناتجة عن نسب النجاح وتوزيع المجاميع هذا العام.