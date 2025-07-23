الأول على الثانوية العامة علمي رياضيات متفوقين: الرحلة كانت صعبة والنتيجة توفيق ربنا

قال إبرام يوسف، الأول على الثانوية العامة علمي رياضيات متفوقين: “وجدت ابن عمي يتصل بي ويبارك لي، ومكنتش لسه جيبت النتيجة، وطلعت من الأوائل ولم أكن مصدقا، حتى أرسل لي النتيجة، ثم توالت المباركات على الهواتف من أكثر من صحفي”.

وأضاف يوسف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”: “كان إحساس بفرحة كبيرة وأيضا مفاجأة فى نفس الوقت، والرحلة كانت صعبة ولكن النتيجة توفيق من ربنا”.

وتابع: “بالنسبة للتحضير مكنتش بعمل حاجة غير المذاكرة وكنت أحاول أن أبعد نفسي عن أى مصدر يسبب توترا أو قلقا قبل الامتحانات، وميال أقرب حاجة إلى هندسة، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى تفكير طويل".