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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أبو شقة: كنت من الأوائل في الثانوية العامة.. وترتيبي كان الـ22

المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ
المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ
معتز الخصوصي

كشف المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، عن ذكرياته فى الثانوية العامة.

وقال "أبو شقة"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إن مراحل التعليم كانت تقسم إلى سنتين أولى ولم تكن هناك حضانة، ثم المرحلة الابتدائية 4 سنوات، ثم المرحلة التوجيهية وهى الثانوية العامة الآن، وكانت مدة الدراسة فيها 5 سنوات، ولم تظهر فى هذه الفترة المرحلة الإعدادية، والتى ظهرت بعد ذلك.

وأكد وكيل أول مجلس الشيوخ أنه حصل على شهادة التوجيهية "الثانوية العامة الآن" من مدرسة أسيوط الثانوية عام 1955، وكانت تضم أقسام علمى رياضة وعلمى علوم وأدبى، مشيرا إلى أنه كان قسم أدبى.

وأشار إلى أن مجموعه فى الثانوية العامة كان 86%، وكان ترتيبه الـ22 من أوائل التوجيهية "الثانوية العامة الآن" على القطر المصرى آنذاك، مؤكدا أنه حينما حصل على شهادة الثانوية كانت أول مرة يتم فتح مكتب التنسيق، حيث التحق بكلية الحقوق جامعة القاهرة بعد حصوله على هذا المجموع الضخم.

وأوضح أن من كان يحصل على مجموع 70% فى شهادة التوجيهية "الثانوية العامة الآن" يعتبر بطلا، مشيرا إلى أنه التحق بكلية الحقوق نظرا لحبه للقانون، ولأنه كان ينتمى إلى عائلة قانونية.

واختتم: “كنت أحب مادة التاريخ جدا، وحصلت فى مادة التاريخ على 48 درجة من 50 درجة فى شهادة التوجيهية”، لافتا إلى أن من كان يحصل على 35 درجة فى مادة التاريخ يكون بطلا.

المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ الثانوية العامة التوجيهية مدرسة أسيوط الثانوية

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