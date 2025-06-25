وكيل الشيوخ يهنئ السيسي بالعام الهجري: نجدد فيه العزيمة والقدرة على البناء

بعث المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ ، برقية تهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة العام الهجري الجديد 1447 ، مؤكداً في هذه المناسبة الجليلة، نستحضر معًا ما تحمله ذكرى الهجرة النبوية الشريفة ، من معانٍ عظيمة ودروس خالدة، نجدد فيها قوة العزيمة، والإيمان بالهدف، والقدرة على البناء وسط التحديات.

وأضاف وكيل الشيوخ في برقيته بأن دروس الهجرة النبوية ، نستمد منها روح العمل والتفاني في سبيل رفعة وطننا، ونتخذها نبراسًا في دعم مسيرة الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي لتحقيق مستقبل أكثر إشراقًا وازدهارًا.

وتابع أبو شقة بإن الهجرة لم تكن مجرد انتقال مكاني، بل كانت رمزًا للإرادة الصلبة، والعمل المخلص، والتخطيط المحكم، بقوة إيمانية وعزيمه لاتلين ، وما أحوجنا الي استذكار هذا المعاني في ظل جهد القيادة السياسية للنهوض بالوطن وبناء دولة عصرية حديثة .

واختتم أبو شقة برقيته بأن 110 مليون مواطن مصري يجددون العهد خلف القيادة السياسية والرئيس السيسي لدعم مسيرته في بناء الوطن بسواعد الشعب المصري العظيم.