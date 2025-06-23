وكيل الشيوخ: الرئيس السيسي واجه التحديات بحكمة لنتمكن من عبور العواصف

وجة المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ التحية للقيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي الدور الوطني والشجاع والحكيم الذي واجه التحديات بحكمته وفطنته التي جعلتنا نعبر هذه العواصف وبإذن الله سنصل الي بر الامان .

وأضاف وكيل الشيوخ في كلمته بالجلسة الختامية لدور الانعقاد الخامس قبيل فض دور الانعقاد والفصل التشريعي الأول، أن ماشهدناه من الفيلم التسجيلي يوكد الدور المهم والحيوي والمؤثر لمجلس الشيوخ كاحدي غرفتي البرلمان .

وأوضح أبوشقة أن كل ما طرح وما ناقشته اللجان والجلسة العامة للمجلس هو بحق سيمفونيه حقيقية من الحب والتفاني وكان الجميع على قلب رجل واحد نحو هدف واحد هو مصلحة الوطن والمواطنين، ليؤكد ان التعديل الدستوري وان بوجود غرفتين للبرلمان كان على حق .

ولفت وكيل الشيوخ إلى أن اللجان كانت علي مستوي رفيع جدا من الخبرة والفنية وعمق البحث في كافة ماعرض، موضحا أننا كنا أمام مناقشات للاعضاء علي أعلي مستوي من الفكر الرفيع ، كما كنا أمام منظومة حب متبادل من الجميع كان نموذجا له وراعيا له هو رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق .

ووجه أبوشقة التحية الي رؤساء الهيئات البرلمانية والمستقلين والتحية للحكومه التي استجابت وكنا جميعا نسعى نحو هدف هو مصلحة المواطن المصري.