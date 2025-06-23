استضافة كبار الشخصيات بالعالم .. حصاد مجلس الشيوخ في دور الانعقاد الخامس

كشف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ،عن حصاد اداء المجلس خلال دور الانعقاد الخامس والذي تضمن ما يلي:

- اجمالي عدد جلسات بلغ 186 جلسة عامة و جلسة واحدة طارئة ، بواقع 488 ساعة عمل و بلغ عدد المداخلات 6013 مداخلة ، و تضمن الحصاد الاداء التشريعي و الرقابي و الدراسات ، و بلغ عدد مشروعات القوانين 40 مشروع قانون ، و 93 طلب مناقشة ، و 919 اقتراح برغبة ، و بلغت عدد الدراسات البرلمانية 18 دراسة ، و 9 دراسات للاثر التشريعي للقوانين المعمول بها ، و بلغ عدد اجتماعات اللجان النوعية 2947 ، بواقع 3925 ساعةعمل ، كما بلغ عدد التقارير البرلمانية الصادرة عن ادوار الانعقاد الخمس 1034 تقريرا ، و بلغ عدد الزيارت البرلمانية 24 زيارة.





وعقدت اللجنة العامة للمجلس 16 اجتماعا و اصدرت 24 تقريرا برلمانيا . و في شان الدبلوماسية البرلمانية.

كما استقبل "الشيوخ" 7 رؤساء دول ، و 35 من رؤساء البرلمانات و 6 رؤساء وزراء و نوابهم من حكومات مختلفة .

و وصلت عدد الزيارات الخارجية التى قام بها المجلس ، 8 زيارات خارجية و شارك في 79 مؤتمر و فاعلية دولية ، وبلغ عدد لجان الصداقة البرلمانية بين مصر و دول العالم 14 لجنة صداقة .

كما استقبل المجلس 56 من كبار الشخصيات بالعالم و 47 سفيرا للدول.