نائب وزير التعليم: كمية من الطلاب حُرمت من دخول الامتحان لتجاوز نسبة الغياب

قال الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن العام الدراسي الحالي شهد تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي، لتمكين المعلم من اتخاذ الإجراء الصحيح بشكل مباشر داخل الفصول، مثل تنبيه الطالب ثم استبقائه بعد المدرسة أو عمل أنشطة زيادة، وغيرها، وأصبح هناك علاج في يد المعلم لعلاج أي ظاهرة سلبية، وذلك لم يكن موجودا من قبل، وبالتالي أى مشكلة يتم السعي لحلها داخل الفصل أولا.

و اشار إلى أن هناك تطوير سيحدث في العام المقبل على مستوى مادة الرياضيات، واهتمام وتركيز كبير جدا على موضوع القيم، وبشأن التعليم الفني، قال إنه تم تطبيق منظومة جديدة الفترة الماضية هى منظومة الجدارات، والعام الحالي هناك كمية من الطلاب حُرمت من دخول الامتحان نتيجة تجاوز نسبة الغياب، وكل مدارس التعليم الفني العام الحالي تم تطبيق منظومة الجدارات فيها.

و أكد نائب وزير التربية والتعليم: الأكاديمية المهنية للمعلمين تلعب دورا مهما جدا، متابعا: "المعلم يتواجد في كلية التربية 4 سنوات، ولدينا في التربية والتعليم حوالي 30 أو 40 سنة، فالتدريب مهم جدا، وتم إعادة تصويب كل معايير وبرامج التدريب، وهناك حوالي 300 برنامج تدريبي ومنها برامج موجهة وسلوك، ويتم العمل العام الجاري على منظومة جديدة لجودة العملية التعليمية، والاهتمام بجودة الطالب".

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، موضحا أن لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي تكفل تنظيم حقوق وواجبات الطلاب، وأولياء الأمور، ومسئوليات وصلاحيات العاملين بالمدرسة؛ بهدف تحقيق الانضباط الذاتي والإرشاد التربوي للطلاب أثناء العملية التعليمية، ويمثل الانضباط للطلاب داخل المدرسة المصرية أولوية مهمة، يُضاف إلى ذلك أن الاهتمام بالنشاط المدرسي يساعد على تنمية مهارات الطلاب وقدراتهم، وتطوير طرق التدريس.