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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وكيل الشيوخ: ثورة 23 يوليو نقطة تحول فارقة في تاريخ مصر الحديث

المستشار بهاء أبو شقة ، وكيل أول مجلس الشيوخ
المستشار بهاء أبو شقة ، وكيل أول مجلس الشيوخ
فريدة محمد

بعث المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ برقية تهنئة ، إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وإلى الفريق أول عبد المجيد صقر، وزير الدفاع ، والفريق احمد خليفه رئيس الاركان ، وإلى الشعب المصري العظيم، وقواته المسلحة الباسلة، بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو 1952، التي شكّلت نقطة تحول فارقة في تاريخ مصر الحديث، وأرست دعائم الاستقلال والسيادة الوطنية والعدالة الاجتماعية.

وقال وكيل الشيوخ في برقيته: " لقد جسّدت ثورة يوليو أسمى معاني التلاحم بين الشعب والجيش، حين انتفضت القوات المسلحة بتأييد شعبي واسع من أجل إنهاء الاحتلال والاستبداد، وتحقيق الكرامة والحرية لكل المصريين ، بقيادة الضباط الاحرار وشجاعة زعيم وطني ، هو الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ، وكانت هذه الروح المتوحدة هي نفسها التي تجددت في ثورة 30 يونيو 2013، حين انتفض الشعب مجددًا ودعمه جيشه الوطني لإنقاذ الدولة المصرية من الفوضى والتطرف، واستعادة هويتها الوطنية ومسارها التنموي ممن اراد اختطاف الوطن".

وأضاف أبو شقة أن الدور الوطني التاريخي الكبير للقوات المسلحة يعلمه القاصي والداني ، لقد كانت دومًا صمام أمان الوطن وحصنه المنيع، في كل المراحل وأحلك الظروف ، بداية من تحرير الأرض، مرورًا بالحفاظ على وحدة الدولة، وصولًا إلى حماية إرادة الشعب في ثوراته المجيدة.

وتابع أبو شقة بانه لاخوف علي شعب او وطن لديه جيش وطني قوي وسينعم بالأمن والاستقرار والأزدهار ابد الدهر .

وأوضح أبو شقة بأننا نستلهم من ثورتي يوليو ويونيو روح العزة والكرامة والعمل من أجل مستقبل أفضل، ونؤكد مضينا قدمًا في دعم كل ما يحقق أمن الوطن ورفعة شأنه .

وأشاد أبوشقة بالدور المحوري الذي قام به فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، في الانحياز لإرادة الشعب المصري خلال ثورة يونيو، ووضع مصر على طريق البناء والاستقرار، وإطلاق مسيرة تنموية غير مسبوقة على كافة الأصعدة مستمداً روح التضحية والفداء من 23 يوليو .

المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ برقية تهنئة القوات المسلحة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر

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