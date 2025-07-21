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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حنفي جبالي مهنئا الرئيس السيسي: ثورة 23 يوليو نقطة تحول جوهرية في تاريخ مصر

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب
المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية ، بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة.

وجاء في نص برقية التهنئة : “ تمثل ذكرى يوم الثالث والعشرين من يوليو نقطة تحول جوهرية في تاريخ مصر، وحلقة فاصلة من سلسلة نضال شعب مصر العظيم. ”

 وتابع رئيس مجلس النواب : " بهذه المناسبة الوطنية المجيدة، يُشرفني أن أتقدم إلى سيادتكم بأسمى آيات التهاني، وخالص الأمنيات بدوام التوفيق والسداد، داعياً المولى – عز وجل- أن يحفظ لبلادنا الغالية أمنها واستقرارها." 

واختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، برقية التهنئة : "حفظ الله مصر، قيادةً وشعباً.. وكل عام وسيادتكم بخير."

المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو رئيس الجمهورية

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