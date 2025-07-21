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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

علامة فارقة في تاريخ مصر.. وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة يوليو

علامة فارقة فى تاريخ مصر.. وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة يوليو
علامة فارقة فى تاريخ مصر.. وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة يوليو
مصطفى الرماح

بعث اللواء محمود توفيق "وزير الداخلية" برقية تهنئة
للرئيس عبد الفتـاح السيسى..رئيس جمهورية مصر العربية .. بمناسبة الإحتفال بذكرى ثورة يوليو المجيدة .

جاء بها:-
يُسعدنى بمناسبة الإحتفال بالذكرى الثالثة والسبعين لثورة يوليو المجيدة .. أن أتقدم وهيئة الشرطة لسيادتكم بخالص التهنئة مقرونة بأصدق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد.
إن الإحتفاء بتلك الذكرى الوطنية المجيدة .. إنما يُجسد قيم الوفاء لملحمة عطاء خالدة ..كانت وستظل علامة فارقة فى تاريخ مصر الحديث.. وبداية لعهد جديد من النضال لبناء وطن عزيز شامخ .. ومصدر إلهام إستقت منه شعوب العالم الإرادة والعزم .. فى السعى نحو تحقيق الكرامة الوطنية والاستقلال.

حفظ الله مصر .. وجعلها بوعده وفضله .. واحةً للأمن والإستقرار وكلل بالنجاح مسيرة عطائكم سيادة الرئيس .. لبلوغ مسارات التنمية الشاملة مستهدفاتها .. إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير.

وكل عـــــام وسيـــادتكم بخـــــير ،،،

اللواء محمود توفيق ثورة يوليو المجيدة وزير الداخلية

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