ستظل حاضرة في وجدان الشعب المصري.. رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية لـ الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة حلول الذكرى الثالثة والسبعين لثورة ٢٣ يوليو المجيدة.

وقدم رئيس مجلس الوزراء بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، أصدق التهاني لـ الرئيس، داعياً الله أن يُعيدها على سيادته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وأن يتحقق ما يتطلع إليه شعب مصر العظيم من تقدم ورقي وازدهار.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه المناسبة التاريخية ستظل دائماً حاضرة في وجدان الشعب المصري، بما حققته من إنجازات عظيمة؛ من أجل إرساء مبادئ الحرية والعدالة والمساواة.