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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الدفاع يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو: جاهزون لردع كل من يهدد استقرار مصر

القوات المسلحة
القوات المسلحة
محمد إبراهيم

بعث الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقـوات المسلحة وزير الدفاع والإنتـاج الحربي ببرقية تهنئـة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيـس الجمهوريـة القائد الأعلى للقـوات المسلحة بمناسبـة الإحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو لعام 2025.

وجاء نصها: “الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة يطيب لى أن أبعث لسيادتكم مهنئاً بذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة التى كانت وستظل إنجازاً وطنياً مضيئاً حمل لواءها طلائع القوات المسلحة وإنحاز لها جموع الشعب المصرى العظيم للخلاص من الإستعمار وتبعاته وبناء دولة قوية تنعم بالحرية والإستقلال”.

ومع الإحتفال بهذه المناسبة الخالدة فإن رجال القوات المسلحة يؤكدون لسيادتكم مضيهم قدماً خلف قيادتكم الحكيمة ، أوفياء للعهد ، ثابتين على المبادئ ، لتظل الأمة المصرية عزيزة شامخة بوحدة شعبها ومؤسستها وقيادتها الوطنية الواعية ، تسعى لبناء دولة قوية حديثة يحميها جيش رشيد يحفظ أمنها وإستقرارها ويحقق مصالحها الإستراتيجية والقومية ويردع كل من تسول له نفسه المساس بقدسيتها ومقدرات شعبها العظيم.

واختتمت البرقية: “حفظكم الله وأيد خطاكم لما فيه الخير لمصر وشعبها العظيم ، وكل عام وسيادتكم بخير”.

كما بعث الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.

وقد أصدر الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بهذه المناسبة .

كما أصدر الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بنفس المناسبة.

القوات المسلحة ثورة 23 يوليو وزير الدفاع

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