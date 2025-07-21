عبد الرازق مهنئا الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو: إنجاز وطني أعاد لمصر حريتها

بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة ٢٣ يوليو.

وجاء في نص البرقية : “بالأصالة عن نفسى ونيابة عن أعضاء مجلس الشيوخ أرفع إلى فخامتكم أطيب التهانى القلبية بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لثورة يوليو المجيدة التى قادها أحرار الوطن بمساندة كل الشعب، فكانت وستظل إنجازًا وطنيًا أعاد لمصر حريتها وكرامتها وعزتها، بتحرير أرضها من نير الاستعمار الذي ظل جاسمًا عليها عقود طويلة”.

وقال: “وإننا إذ نحتفل بهذه الذكرى الوطنية الغالية على قلب كل مصري، لندعو المولى عز وجل أن يعيدها على فخامتكم بموفور الصحة والعطاء، وعلى وطننا الغالى بكل الخير والأمان، واستكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة التى بدأتموها”.

واختتم: “حفظكم الله وسدد على طريق الخير خطاكم وكل عام وفخامتكم بخير,,,”.