انقلاب مقطورة محملة بالمواسير على طريق الرماية حدائق أكتوبر

شهد طريق الفيوم القادم من ميدان الرماية متجه لمنطقة حدائق أكتوبر انقلاب سيارة نقل مقطورة محملة بالمواسير مما أسفر عن إصابة شخصين، وانتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، لإزالة آثاره، وإعادة حركة السير لطبيعتها

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري بطريق الفيوم، القادم من ميدان الرماية، بمنطقة حدائق أكتوبر.

انتقل رجال المرور لمكان البلاغ، وتبين من خلال المعاينة، أن سيارة نقل مقطورة، محملة بالمواسير، تعرضت للانقلاب، مما أدى إلى إصابة شخصين.

تم نقل المصابين إلى المستشفى، وجاري إزالة آثار الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لإخطار النيابة المختصة للتحقيق.