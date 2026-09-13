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تراجع وانخفاض في أسعار الذهب.. تعرف على آخر التطورات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تراجع وانخفاض في أسعار الذهب.. تعرف على آخر التطورات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة

ورصد برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أسعار الذهب في السوق المحلية، مع استمرار متابعة حركة المعدن النفيس في الأسواق، وسط اهتمام من المواطنين والمستثمرين بالتغيرات التي تطرأ على الأسعار، خاصة مع ارتباط الذهب بعدد من المتغيرات الاقتصادية محليًا وعالميًا.

أسعار الذهب 

سعر الذهب في مصر

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 5370 جنيهًا للجرام، بينما بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 6265 جنيهًا ، وبلغ الذهب عيار 24 نحو 7160 جنيهًا للجرام.

كما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 50120 جنيهًا ، مع الإشارة إلى أن أسعار الذهب قد تختلف من تاجر إلى آخر وفقًا لقيمة المصنعية والدمغة، فضلًا عن اختلاف تكلفة المشغولات الذهبية بحسب نوعها وتصميمها.

عوامل تسعير الذهب

أسعار الذهب اليوم

وتتأثر أسعار الذهب في السوق المحلية بعدد من العوامل، يأتي في مقدمتها السعر العالمي للمعدن النفيس، والذي يعد أحد أهم المحددات الرئيسية لحركة الذهب محليًا، حيث تنعكس التغيرات في الأسعار العالمية بصورة مباشرة على السوق المصرية.

كذلك تتأثر أسعار الذهب بالتطورات الاقتصادية والسياسية والجيوسياسية العالمية، حيث يزداد الإقبال على المعدن النفيس في أوقات الأزمات وعدم اليقين، باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون للحفاظ على قيمة أموالهم.

وتدخل المصنعية والدمغة ضمن السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك عند شراء المشغولات الذهبية، وتختلف قيمتها بحسب نوع المشغول وتصميمه والتاجر، لذلك قد يختلف السعر النهائي للمشغولات عن السعر المعلن للجرام.

وتظل أسعار الذهب قابلة للتغير على مدار اليوم، وفقًا لتحركات السعر العالمي وسعر الصرف ومستويات العرض والطلب، لذلك ينصح بمتابعة الأسعار المعلنة وقت الشراء والبيع.

الذهب أسعار الذهب الذهب عيار 18 الجنيه الذهب

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