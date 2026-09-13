الجولة السابعة من الدوري السعودي.. نيوم يبحث عن ضحية جديدة بعد إسقاط الهلال والدرعية يترقب «سقوط» أبها

تختتم منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين اليوم الأحد بإقامة ثلاث مواجهات تحمل الكثير من الحسابات المتباينة قبل أن تفتح المسابقة صفحة جديدة مع أول فترة توقف خلال الموسم الحالي والتي تمتد حتى التاسع من أكتوبر المقبل بالتزامن مع أيام «فيفا» الدولية واستضافة مدينة جدة منافسات كأس الخليج العربي «خليجي 27».

وتحظى مباريات اليوم بأهمية خاصة في ظل رغبة عدد من الفرق في حصد النقاط قبل فترة التوقف سواء لتعزيز مواقعها في جدول الترتيب أو لتصحيح المسار بعد بداية لم تكن على مستوى الطموحات فيما يسعى آخرون إلى مواصلة النتائج الإيجابية واستثمار الزخم الذي تحقق خلال الجولات الماضية.

وتتجه الأنظار بشكل خاص إلى ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك حيث يستضيف نيوم نظيره الفتح في مواجهة يدخلها أصحاب الأرض بمعنويات استثنائية بعد الانتصار الكبير على الهلال بينما يلتقي الرياض مع الخلود في العاصمة في مباراة تجمع فريقًا يبحث عن استعادة التوازن بآخر يرفض حتى الآن تذوق مرارة الهزيمة.

وفي ملعب «الأول بارك» يخوض الدرعية مواجهة جديدة أمام أبها في اختبار يحمل أهمية مضاعفة للفريق الضيف الذي يعاني بشدة منذ عودته إلى دوري المحترفين ويبحث عن طوق نجاة قبل الدخول في فترة التوقف.

نيوم.. من إسقاط الهلال إلى مطاردة انتصار جديد

يدخل نيوم مواجهة الفتح وهو أحد أكثر الفرق استفادة من الجولة الماضية بعدما نجح في تحقيق واحدة من أكبر مفاجآت الموسم حتى الآن بإسقاط الهلال بهدفين دون رد في نتيجة لم تمنحه ثلاث نقاط فقط وإنما أكدت أن الفريق الصاعد قادر على مقارعة الكبار وفرض نفسه في سباق المنافسة.

وقدم نيوم أمام الهلال أداءً لافتًا على المستوى الفني والتكتيكي ليخرج بانتصار تاريخي منح لاعبيه دفعة معنوية كبيرة كما رفع سقف التوقعات حول قدرة الفريق على مواصلة الحضور بين فرق المقدمة خلال موسمه الحالي.

ويحتل فريق المدرب الفرنسي كريستوف جالتييه المركز السادس برصيد 12 نقطة بعدما جمعها من بداية قوية جعلته قريبًا من دائرة المنافسة وهو ما يمنح مواجهة الفتح أهمية خاصة إذ يسعى الفريق إلى تأكيد أن الفوز على الهلال لم يكن مجرد «انتصار عابر» وإنما جزء من مسيرة يمكن البناء عليها.

ويملك جالتييه عددًا من الأوراق القادرة على صناعة الفارق وفي مقدمتها المهاجم الفرنسي المخضرم ألكسندر لاكازيت إلى جانب أمادو كوني وناثان زيزي فضلًا عن الحارس البولندي مارسين بولكا الذي ظهر بصورة مميزة خلال الفترة الماضية وكذلك محمد البريك بخبراته الكبيرة.

الفتح يبحث عن «قبلة الحياة»

على الجانب الآخر يخوض الفتح المباراة تحت ضغط متزايد بعدما فشل في تحقيق أي انتصار خلال أول ست جولات من المسابقة.

ولم يحصد الفريق سوى 3 نقاط من ثلاثة تعادلات مقابل ثلاث هزائم ليحتل المركز السادس عشر في بداية تثير القلق داخل النادي خاصة مع استمرار نزيف النقاط واقتراب الفريق من منطقة الخطر.

وكان الفتح قد تلقى خسارة جديدة في الجولة الماضية أمام الدرعية بنتيجة 2-1 ليصبح مطالبًا بتحقيق نتيجة إيجابية أمام نيوم ليس فقط لتحسين موقفه في جدول الترتيب ولكن أيضًا لاستعادة الثقة قبل فترة التوقف.

الخلود.. المفاجأة التي ترفض السقوط

وفي العاصمة الرياض سيكون الخلود أمام فرصة جديدة لمواصلة كتابة واحدة من أبرز قصص الموسم الحالي عندما يحل ضيفًا على الرياض بعدما فرض نفسه بقوة بين مفاجآت الدوري السعودي في الجولات الأولى.

ولم تكن نتائج الخلود وحدها هي اللافتة بل الطريقة التي ظهر بها الفريق إذ نجح في تقديم شخصية واضحة داخل الملعب ونافس خصومه بقوة ليحافظ على سجله خاليًا من الهزائم بعد مرور ست جولات.

ويملك الخلود 12 نقطة جمعها من ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات ليؤكد أن وجوده في المنطقة المتقدمة من جدول الترتيب لم يأتِ من قبيل الصدفة.

الرياض في اختبار صعب

في المقابل يدخل الرياض المباراة برصيد 5 نقاط فقط وهو ما يضع الفريق أمام ضرورة تحقيق نتيجة إيجابية تعيد إليه بعضًا من التوازن الذي افتقده خلال الأسابيع الماضية.

ويأمل البرازيلي ماوريسيو دولاك المدير الفني للفريق في استغلال المباراة لإيقاف نزيف النقاط لكن مهمته لن تكون سهلة خاصة في ظل الغيابات المؤثرة التي يعاني منها الفريق.

ويفتقد الرياض خدمات البرتغالي لياندرو أنتونيس و محمود حسن تريزيجيه بسبب الإصابة إذ سيغيب الثنائي لمدة تصل إلى أربعة أسابيع وهو ما يمثل ضربة قوية للفريق قبل مواجهة أحد أكثر الفرق استقرارًا في المسابقة حتى الآن.

الدرعية يترقب استمرار الانطلاقة.. وأبها يبحث عن النجاة

وعلى ملعب «الأول بارك» تتجه الأنظار إلى مواجهة الدرعية وأبها في مباراة تبدو فيها الضغوط أكبر على الفريق الضيف الذي يعاني من بداية كارثية تقريبًا منذ عودته إلى دوري المحترفين.

ويعود أبها إلى الملعب ذاته الذي خاض عليه مباراته الأخيرة أمام النصر والتي انتهت بخسارته 2-1 رغم تقديمه مستوى تنافسيًا أمام أحد أبرز أندية المسابقة.

وكانت تلك الهزيمة هي الخامسة لأبها خلال ست جولات مقابل تعادل وحيد ليجمع الفريق نقطة واحدة فقط ويجد نفسه في موقف بالغ الصعوبة قبل فترة التوقف.

نونيز وبولبينة يقودان الدرعية

في المقابل يدخل الدرعية المباراة بأوضاع أفضل بكثير بعدما استعاد نغمة الانتصارات في الجولة الماضية بالفوز على الفتح 2-1 ليرفع رصيده إلى 10 نقاط.

ويرغب الفريق في استثمار هذا الانتصار وتحقيق فوز جديد قبل فترة التوقف خاصة أن الفوز سيمنحه دفعة مهمة في جدول الترتيب ويؤكد أن الفريق بدأ في تثبيت أقدامه بين منافسيه.

ويمتلك الدرعية مجموعة من العناصر الهجومية البارزة يأتي على رأسها المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز الذي يمثل أحد أبرز أسلحة الفريق إلى جانب الجزائري عادل بولبينة والفرنسي إنزو ميلوت وإدريسا جاي.