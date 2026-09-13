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مقتـل شخص وإصابة 3 في هجوم على سفينة تجارية قبالة جزيرة قشم الإيرانية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مقتـل شخص وإصابة 3 في هجوم على سفينة تجارية قبالة جزيرة قشم الإيرانية

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية، نقلاً عن حاكم جزيرة قشم، بمقتل شخص وإصابة 3 آخرين إثر تعرض سفينة تجارية إيرانية لهجوم قبالة سواحل جنوب إيران، في وقت مبكر من اليوم الأحد.

وجاء الهجوم بالتزامن مع تقارير عن استهداف سفينة أخرى أثناء مرورها عبر مضيق هرمز، ما أثار مخاوف جديدة بشأن سلامة حركة الملاحة وإمدادات الطاقة في المنطقة.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغاً عن إصابة سفينة بقذيفة خلال عبورها مضيق هرمز، مشيرة إلى أن حجم الأضرار التي لحقت بالسفينة وحالة أفراد طاقمها لم يكونا واضحين في الساعات الأولى.

ويأتي التصعيد البحري في وقت تتزايد فيه المخاوف من تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على أسواق الطاقة، بعدما تجاوز سعر خام برنت مجدداً مستوى 100 دولار للبرميل خلال الأسبوع الماضي.

وعلى الصعيد السياسي، لم تُستأنف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء النزاع منذ اتفاق أُبرم في يونيو الماضي قبل أن ينهار بعد أسابيع.

وقال إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، في منشور عبر منصة «إكس» السبت، إن الحوار مع واشنطن لن يكون مجدياً ما لم توافق الولايات المتحدة على جميع الشروط الإيرانية.

وفي تطور مرتبط بأزمة مضيق هرمز، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران ستشارك، غداً الاثنين، في اجتماع مع عدد من دول الخليج في سلطنة عُمان لبحث مستقبل الملاحة في المضيق.

ونقلت وكالة «تسنيم» عن مصدر أن اتفاقاً إيرانياً-عُمانياً بشأن مسارات العبور في مضيق هرمز سيُطرح خلال الاجتماع، بحضور العراق، لكنه أكد أن إعادة فتح المضيق ستظل مرتبطة بتنفيذ 7 شروط إيرانية نقلتها طهران إلى واشنطن، من دون الكشف عن تفاصيلها.

وتطالب إيران بالاعتراف بسيطرتها على مضيق هرمز، بما يسمح لها بفرض رسوم على السفن العابرة، وهو مطلب ترفضه الولايات المتحدة، بينما تؤكد سلطنة عُمان، التي تسيطر على الضفة المقابلة من المضيق، أنها تجري اتصالات ومفاوضات بموافقة دول أخرى في المنطقة.

جزيرة قشم إيران سفينة تجارية إيرانية سواحل جنوب إيران مضيق هرمز

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