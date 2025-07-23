مجـ..زرة إسرائيلية جديدة.. سقوط 10 شهداء بينهم أطفال وعشرات الضحايا في غزة

استشهد عشرة فلسطينيين فجر اليوم في مجزرة مروعة ارتكبها جيش الاحتلال في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، بعد استهداف شقة سكنية بقصف عنيف.

وأكد مراسل "القاهرة الإخبارية" يوسف أبو كويك أن من بين الشهداء خمسة أطفال ورضيع وُلد عقب استشهاد والدته، إضافة إلى الصحفية ولاء الجعبري التي قضت مع أطفالها الخمسة في القصف.

تصعيد عنيف في دير البلح ونصيرات والبريج

وفي تطورات ميدانية متزامنة، أفاد أبو كويك بانتشال جثث ستة شهداء صباح اليوم من جنوب مدينة دير البلح، بعد عملية عسكرية إسرائيلية استمرت 24 ساعة، كما تشهد مناطق شمال النصيرات وشمال وشرق البريج قصفًا مدفعيًا وجويًا عنيفًا منذ منتصف الليل، ما حوّل الليلة الماضية إلى واحدة من أقسى الليالي التي مرّت على سكان تلك المناطق.

استهداف مخيم الشاطئ وجرائم مستمرة في أحياء غزة الشرقية

كما استهدف الاحتلال أيضًا خيمة للنازحين في مخيم الشاطئ، ما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة آخرين، فيما تتواصل عمليات القصف المكثف على الأحياء الشرقية من غزة، لا سيما في الزيتون والشجاعية والتفاح.

وأشار أبو كويك إلى أن الكارثة الإنسانية تتفاقم، في ظل نقص حاد في الغذاء وغياب الأمن الغذائي، موثقًا وفاة أكثر من 20 مواطنًا خلال الساعات الـ24 الماضية بسبب الجوع. كما تُمنع المساعدات الغذائية من الوصول إلى المؤسسات الدولية، ويتعرض عشرات الفلسطينيين للقتل أثناء محاولاتهم الوصول إلى شاحنات الدقيق عند محاور التوزيع التي يسيطر عليها الاحتلال، مثل نتساريم وزيكيم.