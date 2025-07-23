الناس يموتون من الجوع.. حماس تطلق نداءً عالميًا لأجل غزة الجائعة

أطلقت حركة المقاومة الفلسطينية حماس نداء لأجل غزّة المحاصرة، لأجل من يكابدون الموت البطيء، لأجل شعبٍ يُصارع الإبادة بكلّ ما تبقّى له من رمق.

وقالت الحركة في بيان لها : في ظلّ تصاعد جريمة التجويع والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزّة، حيث يموت الناس من الجوع وسوء التغذية، وتُسجّل المجاعة حضورها القاتل في وجوه الأطفال والأمّهات وكبار السنّ، وسط صمت عالمي مريب، وغياب أيّ فعلٍ يرقى لحجم الكارثة، ندعو جماهير أمّتنا وكل أحرار العالم إلى أوسع حراك شعبي وجماهيري في كل عواصم ومدن العالم أيام الجمعة والسبت والأحد (27,26,25) يوليو 2025، وكل الأيام القادمة، حتى كسر الحصار وإنهاء المجاعة.



وأضافت الحركة : ولتكن الأيام القادمة صرخةً مدوّية في وجه الاحتلال، وعارًا في جبين الصامتين ولتنطلق تظاهرات واعتصامات ومسيرات غضب أمام سفارات الاحتلال والسفارات الأمريكية، وفي الساحات، وفي الشوارع والجامعات، وعبر كل منصّة إعلامية.

وختمت الحركة :وليهتف العالم كلّه: أوقفوا جريمة التجويع فإنّ ما يجري في غزّة هو لحظة فاصلة في الضمير الإنساني لنصرة غزة ووقف حرب الإبادة والتجويع