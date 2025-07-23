هيئة البث الإسرائيلية: أمريكا تهدد بسحب ضمانات إذا لم ترد حماس قريبًا

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن الولايات المتحدة نقلت رسالة إلى حماس مفادها أنه إذا لم تسلم جوابها قريبا فإن واشنطن ستتراجع عن بعض الضمانات التي تم التوافق عليها، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأعربت حركة حماس عن بالغ استيائها من استمرار الصمت العربي والإسلامي الرسمي تجاه "الإبادة الممنهجة والتجويع الإجرامي" الذي ينفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، محذرة من تداعيات استمرار الكارثة الإنسانية على أكثر من مليوني فلسطيني.

وقالت الحركة في بيان صدر، إن "شعبنا الفلسطيني يجوع عمدا، فيما آلاف شاحنات الإغاثة تقف متكدسة على الجانب المصري من معبر رفح، دون السماح بإدخالها لإنقاذ من تبقى من الأرواح تحت الحصار".

وأضافت: "آن الأوان لكسر القيود وفتح المعابر فورا لإغاثة الجوعى والمصابين".

وأبدت حماس استغرابها مما وصفته بـ"الصمت العربي والإسلامي الرسمي"، معتبرة أن ردود الفعل والمواقف الحالية "لا ترقى إلى مستوى الكارثة التي يواجهها مليونان وربع المليون إنسان محاصر في القطاع".

