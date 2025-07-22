سموتريتش يطالب بمهلة 24 ساعة لحماس ويحض على اجتياح شامل لغزة

دعا وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى تحديد مهلة نهائية للمفاوضات الجارية مع حركة حماس، التي وصفها بـ"العبثية"، مطالبا بمنح الحركة إنذارا أخيرا لمدة 24 ساعة للموافقة على شروط الصفقة المطروحة بشأن تبادل الأسرى.

وقال سموتريتش في تصريح له، إنه "في حال لم تستجب حماس خلال المهلة المحددة، يجب إعلان إغلاق الباب أمام أي صفقة جزئية، والمضي قدما في تنفيذ خطة عسكرية شاملة لاحتلال قطاع غزة بالكامل، وفصل السكان، وفرض استسلام كامل للحركة، أو التحرك نحو تدميرها كليا".

وأضاف الوزير المتطرف أن على جيش الاحتلال الإسرائيلي أن يكون مستعدا لاستعادة الأسرى "من دون شروط"، مؤكدا أن استمرار المفاوضات بشكلها الحالي "يمنح العدو وقتا إضافيا للتعافي وإعادة التموضع".