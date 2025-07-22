ملك بلجيكا عن أزمة غزة: عار على الإنسانية.. والسلطات تستجوب إسرائيليين

قالت السلطات البلجيكية إنها احتجزت لفترة وجيزة إسرائيليين حضرا مهرجانا للموسيقى الإلكترونية، بعد أن اتهمتهما جماعات مؤيدة للفلسطينيين بارتكاب جرائم حرب.

وقال ممثلو الادعاء إنهم تلقوا شكاوى قانونية تقول أن جنديين إسرائيليين مسؤولين عن "انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي" في غزة تم رصدهما في مهرجان تومورولاند بالقرب من مدينة أنتويرب الشمالية الأسبوع الماضي.

صرح مكتب المدعي العام الفيدرالي بأنه "طلب من الشرطة تحديد مكان الشخصين المذكورين في الشكوى واستجوابهما".

وأضاف في بيان أنه أُطلق سراحهما، بعد إجراء المقابلات.

صرح المكتب بأنه اتخذ هذا الإجراء بعد أن خلص إلى أن للمحاكم البلجيكية اختصاصًا قضائيًا خارج الإقليم على جرائم الحرب.

وأضاف المكتب: "لن تُقدم أي معلومات إضافية في هذه المرحلة من التحقيق".

قالت إسرائيل إنها ترفض بيانا مشتركا أصدرته 25 دولة، من بينها بريطانيا وفرنسا، والذي أدان نموذجها في تقديم المساعدات في غزة ودعا إلى إنهاء الحرب.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان إن البيان المشترك "منفصل عن الواقع ويرسل رسالة خاطئة إلى حماس. يجب توجيه جميع التصريحات والادعاءات إلى الطرف الوحيد المسؤول عن عدم التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار: حماس، التي بدأت هذه الحرب وتطيل أمدها".

كما وصف ملك بلجيكا أزمة غزة بـ"العار على الإنسانية".

