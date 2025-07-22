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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

دعوة دولية لحصار سفارات أمريكا وإسرائيل بسبب إبادة وقتل الفلسطينيين جوعًا

شهداء غزة
شهداء غزة
محمد على

مع توالي جرائم الإبادة والتجويع في غزة، طالبت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة اليوم الثلاثاء، إلى خنق السفارات الأمريكية والإسرائيلية في كل العالم والضغط عليها لوقف الإبادة وموت الناس جوعًا. 


أكدت اللجنة  على محاصرة السفارات للضغط على هذه الحكومات القادرة على رفع الحصار لو رغبت في ذلك وإن أمريكا على نحو خاص قادرة على ممارسة ضغوط قوية على الاحتلال لوقف الحرب لكن أمريكا لا تقوم بذلك.


قبل وقت سابق ذكرت تقارير إعلامية أن السفينة "حنظلة" التابعة لأسطول الحرية تواصل لليوم الثاني على التوالي إبحارها نحو قطاع غزة بعد مغادرتها للشواطئ الإيطالية. 


وأعلنت اللجنة المنظمة لرحلة السفينة، عن محاولة لتخريب السفينة قبل انطلاقها من ميناء جاليبولي الإيطالي، وذلك من خلال محاولة تدمير محركها.


وأكدت التقارير الإعلامية أن الرحلة تمضي حتى اللحظة في ظروف عادية، حيث يتوقع أن تصل إلى شواطئ غزة خلال أسبوع.


وفي وقت سابق قالت ماريا إلينا عضو فريق السفينة “حنظلة”، إنهم يبحرون من أجل كسر الحصار الإسرائيلي غير القانوني على غزة.


وأضافت: "لقد وعدنا سكان غزة بأننا لن نتوقف حتى كسر الحصار وتحرير فلسطين".


وأطلق تحالف أسطول الحرية سفينة جديدة تحمل اسم "حنظلة"، من ميناء سرقوسة الإيطالي، في مهمة تهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة في ظل حرب الإبادة المستمرة على القطاع. 


قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن الحرب الإسرائيلية على القطاع أسفرت عن استشهاد 59029 فلسطينيا على الأقل وإصابة 142135 آخرين منذ السابع من أكتوبر 2023.


ذكرت الوزارة في تحديثها اليومي إن مستشفيات غزة استقبلت 134 جثة و1155 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية حتى ظهر الاثنين.

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