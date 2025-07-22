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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مقتل ضابط وإصابة جنديين بجروح خطرة في انفجار عبوة ناسفة جنوبي قطاع غزة

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أعلن جيش الاحتلال مقتل ضابط وإصابة جنديين بجروح خطرة في انفجار عبوة ناسفة جنوبي قطاع غزة.

وكانت كتائب المجاهدين أفادت بنجاح عناصرها  من دك تجمع لقوات العدو في منطقة المحطة في خانيونس جنوبي القطاع بقذائف الهاون عيار 81.

ولاحقا؛ زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل علي السعدي وطافي الآغا، القياديين البارزين في كتائب المجاهدين في مخبأ بوسط غزة.

وبحسب البيان الصادر عن جيش الاحتلال، جاء مقتل القياديين نتيجة عملية نفذتها قوات الجيش.

وأشار البيان الى أنه تم الهجوم - وبتوجيه من جهاز “الشاباك” - على أكثر من 300 هدف في قطاع غزة، بما في ذلك مواقع، ومنشآت عسكرية، ومستودعات أسلحة، ومواقع مضادة للدبابات وقناصة.

وبيّن جيش الاحتلال أن الآغا شغل منصب القائد العسكري للواء جنوب غزة في كتائب المجاهدين.

وفي وقت سابق ، أعلنت كتائب القسام قنص جندي صهيوني شرق شارع المنطار شرق حي الشجاعية بمدينة غزة قبل أيام بالإضافة الي تدمير 3 دبابات ميركافا بعبوات أرضية شديدة الانفجار ورصدنا تناثر بقايا الدبابات في المكان شرقي مدينة جباليا قبل أيام.

فيما أعلنت سرايا القدس سيطرتها بالوسائط المناسبة على طائرة مسيرة نوعية لقوات الاحتلال الإسرائيلي من نوع "MATRICE 600" شرق حي التفاح بمدينة غزة.

وقالت سرايا القدس إن الطائرة المسيرة التي تمت السيطرة عليها كانت مذخرة وتحمل قنابل وقذائف هاون يتم إسقاطها عموديا.

وفي وقت سابق ، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن تمكن مجاهديها من استهداف قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن وقوع أفراد القوة بين قتيل وجريح، وذلك إثر تفجير عبوة ناسفة مضادة للأفراد الاثنين.

وفي بيان مشترك لاحق، أكدت كتائب القسام وسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أن مجاهديهما تمكنوا من تدمير ناقلتي جند تابعتين لجيش الاحتلال في نفس المنطقة، باستخدام عبوتي "شواظ" شديدة الانفجار.

وأضاف البيان أن الاستهداف أدى إلى اشتعال النيران في الآليتين، فيما شوهدت طائرات مروحية إسرائيلية تهبط في المكان لتنفيذ عمليات إخلاء.

غزة جيش الاحتلال إصابة جنود الاحتلال كتائب المجاهدين قذائف الهاون

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