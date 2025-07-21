جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي من لواء جولاني في معارك جنوبي غزة

أعلن جيش الاحتلال، مقتل جندي من لواء جولاني في معارك جنوبي قطاع غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .





وفي وقت سابق، قال أمجد الشوا، مدير المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن هناك أكثر من 70 ألف طفل فى قطاع غزة يعانون من سوء التغذية الشديد نتيجة سياسة التجويع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن ألاف الحوامل فى قطاع غزة يعانون من سوء التغذية نتيجة الحصار الإسرائيلي.

وتابع أن هناك 3500 طفل فى غزة حياتهم مهددة، وقد نشهد خلال الساعات القادمة ليكون هناك المزيد من الوفيات، لان سوء التغذية تؤثر على واقع حياة الأطفال.