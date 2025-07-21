الأمم المتحدة: حان الوقت لوقف إطلاق النار في غزة ومستعدون لتوسيع عملياتنا الإنسانية

أكدت الأمم المتحدة، أن الوقت حان لوقف إطلاق النار في غزة ونحن مستعدون لتوسيع عملياتنا الإنسانية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: “غزة تعاني من نقص حاد في الضروريات الأساسية للحياة”.

وأضاف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة:" إسرائيل ملزمة بالسماح وتسهيل توصيل المساعدات لغزة من قبل الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة".

وتابع المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: “جوتيريش يندد بالعنف المستمر في غزة بما في ذلك استهداف المدنيين أثناء الحصول على المساعدات”.

