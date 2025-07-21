جوتيرش يندد بإنهاء حياة وإصابة الباحثين عن الطعام في غزة

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، اليوم الاثنين عن أسفه بشدة بشأن التقارير المتزايدة عن سوء التغذية في قطاع غزة.

وندد الأمين العام للأمم المتحدة بالعنف المستمر وقتل وإصابة الباحثين عن الطعام في غزة، مضيفا أن النظام الإنساني في غزة يتعرض للتقويض والخطر.

وفي سياق آخر، أصدرت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين بيانا موقع من 25 دولة تطالب إسرائيل بإنهاء الحرب على قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية ويعارض بشدة أي خطوات للتغيير الديموغرافي والإقليمي للأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأدان البيان توزيع المساعدات بالتنقيط، والقتل اللاإنساني للمدنيين، بمن فيهم الأطفال، الذين يسعون إلى تلبية احتياجاتهم الأساسية من الماء والغذاء، إنه لأمر مروع أن يُقتل أكثر من 800 فلسطيني أثناء سعيهم للحصول على المساعدة".

وتابع أن حرمان الحكومة الإسرائيلية السكان المدنيين من المساعدات الإنسانية الأساسية أمر غير مقبول، ويجب على إسرائيل أن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.