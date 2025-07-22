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خطوط انسحاب جيش الاحتلال تهدد بانهيار مفاوضات هدنة غزة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

خطوط انسحاب جيش الاحتلال تهدد بانهيار مفاوضات هدنة غزة

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

كشفت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن الخلاف في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، يتركز حول تمسك حركة "حماس" بخطوط انسحاب الجيش الإسرائيلي في الهدنة السابقة.


 

ونقلت القناة عن مصدر إسرائيلي مطلع قوله: "حتى لو حدث تقدم في مفاوضات غزة، فإن الأمر قد يستغرق أسبوعين لتوقيع اتفاق".



وأضاف المصدر: "إسرائيل تطالب الآن في مفاوضات غزة ببقاء جيشها في شريط بعرض 1.5 كيلومتر شمال الحدود مع مصر بعد أن كانت تطالب بوجود في 5 كيلو مترات شمال فيلادلفيا".


 

وأكد المصدر أن "إسرائيل تفكر في إعادة وفدها التفاوضي من الدوحة إن لم تبدي حماس مرونة للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة".


 

وأفادت "سي إن إن"، الإثنين، نقلا عن مصدرين مطلعين على مفاوضات غزة، قولهما إن الولايات المتحدة أبلغت حماس أن صبرها بدأ ينفد، وأن عليها تقديم الرد على المقترح المحدّث لوقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني في أقرب وقت.


 

وقالت "سي إن إن" نقلا عن المصدرين إن الولايات المتحدة "قد تسحب ضماناتها بأن إسرائيل ستتفاوض على إنهاء الحرب خلال الهدنة إن لم توافق حماس سريعا على المقترح المحدّث للاتفاق".

وقف إطلاق النار حماس مفاوضات غزة

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