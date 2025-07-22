الأربعاء.. محادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن رئيس مجلس الأمن والدفاع رستم أوميروف أخبره، أمس، الاثنين، بأن الجولة المقبلة من محادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا، وهي الأولى منذ سبعة أسابيع، من المقرر أن تنعقد يوم الأربعاء في تركيا، بحسب "مونت كارلو الدولية".

وجاءت تصريحات زيلينسكي خلال زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى كييف تحدث فيها عن مطالب روسية متطرفة، كما تزامن الإعلان عن المحادثات في وقت شددت فيه بريطانيا عقوباتها على قطاع الطاقة الروسي.

و قال عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني إن طهران لن تتخلى عن برنامجها لتخصيب اليورانيوم حتى مع تعرضه لأضرار بالغة خلال الحرب الإسرائيلية الإيرانية الأخيرة التي قصفت فيها واشنطن منشآتها النووية، بحسب "سكاي نيوز عربية".