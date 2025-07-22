11 شهيدا جراء استهداف الاحتلال منتظري المساعدات جنوب مدينة غزة

استشهد 11 فلسطينيا وأصيب آخرون، الليلة، جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي، منتظري المساعدات الإنسانية قرب، محور نتساريم، جنوب مدينة غزة.

و ارتفع عدد شهداء منتظري المساعدات ممن وصلوا المستشفيات إلي 1021 شهيدا وأكثر من 6511 إصابة، بحسب مصادر طبية في قطاع غزة.

ويشهد قطاع غزة استمرارا للعدوان الإسرائيلي منذ أكتوبر 2023، والذي خلف دمارا واسعا ونزوحا داخليا شاملا لسكان القطاع، وسط تحذيرات دولية متزايدة من تفاقم الوضع الإنساني، وظهور مؤشرات واضحة على مجاعة تهدد حياة آلاف الفلسطينيين.

وارتفع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 59 ألفا و29 شهيدا، بالإضافة إلى 142 ألفا و135 مصابا.