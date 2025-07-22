عراقجي: طهران لن تتخلى عن برنامجها لتخصيب اليورانيوم



أفادت "سكاي نيوز عربية" أن عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني قال إن طهران لن تتخلى عن برنامجها لتخصيب اليورانيوم حتى مع تعرضه لأضرار بالغة خلال الحرب الإسرائيلية الإيرانية الأخيرة التي قصفت فيها واشنطن منشآتها النووية.



وأضاف عراقجي "لقد توقف البرنامج لأن الأضرار جسيمة وشديدة. لكن من الواضح أننا لن نتخلى عن التخصيب لأنه إنجاز لعلمائنا. والآن، والأهم من ذلك، أنه مسألة كرامة وطنية"، بحسب تصريحات لقناة فوكس نيوز.

وتابع المسؤول الإيراني قائلا: "لا علم لدي بما جرى للمواد النووية أو لليورانيوم (عندما تعرضت منشآت إيران النووية للقصف الشهر الماضي) الذي تم تخصيبه، فهيئة الطاقة النووية الإيرانية هي من تتعامل مع الملف وهي بمرحلة التقييم الآن".

ووفق عراقجي فإن طهران "منفتحة على محادثات مع واشنطن على ألا تكون مباشرة في الوقت الراهن".

وكانت الخارجية الإيرانية، قد قالت أمس الإثنين، إن طهران ستعقد محادثات نووية مع 3 قوى أوروبية في إسطنبول يوم الجمعة القادم.