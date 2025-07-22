جردهم من ملابسهم.. الاحتلال يرتكب جريمة بشعة ضد الصحة العالمية

قالت منظمة الصحة العالمية، إن أحد مستودعاتها في دير البلح تعرض لهجوم من قبل القوات الإسرائيلية، التي احتجزت الموظفين والعائلات والنازحين قسرا، الذين كانوا يلوذون ويحتمون بالمبنى من الموت في العراء.

وذكرت منظمة الصحة العالمية في بيان لها: "دخل الجيش الإسرائيلي المبنى، وأجبر النساء والأطفال على الإخلاء سيرًا على الأقدام باتجاه المواصي وسط اشتباكات عنيفة.

وقُيّد الموظفين الذكور وأفراد أسرهم بالأصفاد، وبعدها قرر أن يجرّدوا من ملابسهم، ومن بعدها أخضهم للإستجواب تحت تهديد السلاح.

واعتُقل موظفان من منظمة الصحة العالمية واثنان من أفراد أسرهم، أُفرج عن ثلاثة منهم لاحقًا، بينما لا يزال أحد الموظفين رهن الاحتجاز".

وفي المجمل، نقلت منظمة الصحة العالمية 32 شخصا إلى أحد مكاتبها "في مهمة عالية المخاطر"، حسبما قالت.

وقالت المنظمة إن معظم مساكن موظفيها أصبح غير ممكن الوصول إليها بسبب الأعمال العدائية.