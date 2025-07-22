قاض فيدرالي يسمح لإدارة ترامب بإلغاء الحماية القانونية لـ 22 ألف لاجئ

سمح قاض فيدرالي لإدارة الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب بإلغاء الحماية القانونية لـ 22 ألف لاجئ أفغاني وكاميروني.

أصدر قاضٍ فيدرالي أمريكي، حكمًا يقضي بعدم قانونية أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقضي بتعليق حق المهاجرين في تقديم طلبات لجوء عند الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، مما يوجه ضربة قانونية جديدة لنهج الإدارة في التشدد حيال ملف الهجرة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

مهلة للاستئناف قبل بدء تنفيذ الحكم

ورغم قرار الإبطال، قرر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية راندولف موس تأجيل سريان الحكم لمدة أسبوعين، مانحًا إدارة ترامب فرصة للاستئناف أمام محكمة أعلى، ما يعني أن القرار لن يدخل حيز التنفيذ قبل السادس عشر من يوليو الجاري.