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سنكرره إذا اقتضت الضرورة..ترامب عن ضرب المنشآت النووية الإيرانية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سنكرره إذا اقتضت الضرورة..ترامب عن ضرب المنشآت النووية الإيرانية

ترامب
ترامب
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يوضح أن الرئيس الأمريكي ترامب، قال سنوجه ضربة للمنشآت النووية الإيرانية إذا اقتضت الضرورة.

و أكد "ترامب" على أن البرنامج النووي الإيراني تضرر بشدة وتم تدميره، مضيفا "سنكرر ضرباتنا في إيران إذا لزم الأمر".

و أكدت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض اليوم الاثنين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فوجئ بقصف سوريا.


وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض: في الأيام الأخيرة، رأينا تقارير تُفيد بتزايد أعداد القتلى في غزة، والرئيس لا يرضى برؤية ذلك.

وقالت ليفيت إن ترامب يريد وقف القتل والتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع المختطفين من غزة.

الرئيس الأمريكي ترامب القاهرة الإخبارية

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