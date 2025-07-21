سوق النحاس تحت الضغط بسبب رسوم ترامب الجمركية

يبدي أكبر مُنتج للنحاس في العالم قلقه من الرسوم الجمركية الأمريكية، حيث ينتظر قطاع النحاس، الذي تبلغ قيمته 250 مليار دولار، تفاصيل الرسوم المقترحة على المعدن قبل أقل من أسبوعين من موعد تطبيقها.

ونقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن ماكسيمو باتشيكو، رئيس شركة كوديلكو، التي تملكها دولة في تشيلي الأميركية الجنوبية، والتي تعد مورداً رئيسياً للولايات المتحدة، إن حالة عدم اليقين هذه يصعب التعامل معها.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الشهر، إنه سيفرض رسوماً جمركية بنسبة 50% على النحاس ابتداء من أول أغسطس/آب، لكنه لم يوضح ما إذا كان هذا سيُطبق على المعدن المُكرر أو المنتجات شبه المُصنّعة أو خام النحاس، ما أثار تساؤلات لدى عمال المناجم والمستخدمين الصناعيين.