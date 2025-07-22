ترامب: البرنامج النووي الإيراني تضرر بشدة.. و على وسائل الإعلام الاعتذار

أفادت "العربية" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أن

إقرار إيران بتضرر منشآتها النووية يؤكد حجم خسائرها بعد ضرباتنا، و على وسائل الإعلام التي شككت في قوة ضرباتنا بإيران الاعتذار.

و أكد "ترامب" على أن البرنامج النووي الإيراني تضرر بشدة وتم تدميره، مضيفا "سنكرر ضرباتنا في إيران إذا لزم الأمر".

و أكدت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض اليوم الاثنين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فوجئ بقصف سوريا.



وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض: في الأيام الأخيرة، رأينا تقارير تُفيد بتزايد أعداد القتلى في غزة، والرئيس لا يرضى برؤية ذلك.

وقالت ليفيت إن ترامب يريد وقف القتل والتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع المختطفين من غزة.