المقاومة تنهي حياة جندي وتصيب ضابطًا بلواء جولاني في معارك غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الاثنين، في استمرار لعمليات المقاومة الفلسطينية القوية ضد الاحتلال رغم الحصار الوحشي غير المسبوق وحرب التجويع والإبادة، مقتل رقيب لديه.

وقال الاحتلال بمقتل أميت كوهين، البالغ من العمر 19 عامًا، في معركة بخان يونس جنوب قطاع غزة، بحسب ما نشرته صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية.

كشف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان له، أن الجندي المقتول خدم في الكتيبة الثالثة عشرة لواء جولاني، وقُتل في حادث انفجار في موقع بخان يونس، موضحا أن الانفجار يُشتبه أنه ناجم عن سوء التعامل مع عبوة ناسفة.

وأضاف بأن الانفجار تسبب في إصابة ضابط قتالي في الكتيبة الثالثة عشرة بجروح خطيرة في الحادث، مشيرا إلى أنه نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأُبلغت عائلته.

وتابع المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأنه منذ بداية الحرب، سقط 894 جنديًا من جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء توغلهم في الأراضي المحتلة بقطاع غزة، منذ عدوانهم في السابع من أكتوبر.