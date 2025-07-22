العاصفة ويفا تضرب شمال فيتنام مصحوبة برياح قوية وأمطار غزيرة

وصلت العاصفة الاستوائية ويفا إلى شمال فيتنام اليوم الثلاثاء، جالبةً رياحًا قوية وأمطارًا غزيرة في أجزاء من شمال ووسط البلاد.



ووصلت العاصفة إلى اليابسة الساعة العاشرة صباحًا مصحوبةً برياح مستمرة تراوحت سرعتها بين 64 و102 كيلومتر في الساعة (40-63 ميلًا في الساعة) وهبات رياح تصل سرعتها إلى 138 كيلومترًا في الساعة (86 ميلًا في الساعة)، وفقًا لمسؤولي الأرصاد الجوية.

بعد وصولها إلى اليابسة، بدأت العاصفة بالتحرك جنوبًا غربًا.

صُنفت ويفا كإعصار يوم الاثنين أثناء مرورها فوق المياه المفتوحة، لكنها ضعفت خلال الليل وتراجعت إلى عاصفة استوائية قبل وصولها إلى اليابسة.

تسببت العاصفة في انقطاع التيار الكهربائي في أجزاء من مقاطعة هونج ين شرق هانوي.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن السكان هرعوا إلى محطات الوقود لشراء الوقود للمولدات.

وكانت شوارع العاصمة هانوي شبه خالية مع اقتراب العاصفة إلى الداخل. وأغلقت معظم الشركات أبوابها، ونصحت حكومة المدينة السكان بالبقاء في منازلهم وإخلاء المباني غير المستقرة أو الواقعة في المناطق المعرضة للفيضانات.



تم إلغاء الرحلات الجوية في شمال فيتنام، وأُغلقت المطارات في مدينة هاي فونج الساحلية ومقاطعة كوانج نينه.

ووفقًا لوسائل الإعلام الرسمية، فإن ما يقرب من 150 ألف هكتار (370 ألف فدان) من مزارع تربية الأحياء المائية وأكثر من 2000 قفص أسماك عائم معرضة لخطر الفيضانات والرياح القوية.

وحذرت فيتنام من حدوث فيضانات مع انتقال الأمطار الغزيرة من العاصفة ويفا إلى الداخل.

وفي الفلبين، لا يزال أكثر من 80 ألف شخص في ملاجئ الطوارئ بعد الفيضانات والانهيارات الأرضية وارتفاع المد خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأُغلقت معظم المكاتب الحكومية والمدارس في العاصمة و10 مقاطعات يوم الثلاثاء بسبب الفيضانات واسعة النطاق الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة، وأجلت المراكب السكان من القرى التي غمرتها المياه التي يصل ارتفاعها إلى الركبة إلى الخصر، بينما نشر خفر السواحل حافلات وقوارب لمساعدة المسافرين العالقين. وقد لقي ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم.