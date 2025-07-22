قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ما الموقف الشرعي لسيدة حملت من طليقها بعد طلقة ثالثة بائنة.. أستاذ فقه يجيب
ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على صدى البلد ..درجاتك هنا
وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب كرة قدم
وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره النيجيري
ترامب: البرنامج النووي الإيراني تضرر بشدة.. و على وسائل الإعلام الاعتذار
ما هي السبع آيات لجلب الرزق؟.. 10 أسرار لا يعرفها كثيرون
زلزال يضرب شبه جزيرة كامتشاتكا في روسيا
أقربها الخميس القادم.. جدول الإجازات المتبقية في 2025
كيف تحصل ربة المنزل على معاش العمالة غير المنتظمة؟ الفئات المستحقة للمعاش
إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه وسط إسرائيل.. و إغلاق مطار تل أبيب بشكل مؤقت
خطوط انسحاب جيش الاحتلال تهدد بانهيار مفاوضات هدنة غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره النيجيري

وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره النيجيري
وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره النيجيري
علي صالح

بتكليف من رئيس الجمهورية، التقى د. بدر عبد العاطي مساء الاثنين، بالرئيس "بولا أحمد تينوبو" رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، حيث سلم سيادته رسالة خطية من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تؤكد على عمق العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وتعرب عن التطلع لتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين فى المجالات المختلفة ودعم الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية.

 و نقل الوزير عبد العاطي تحيات وتقدير فخامة رئيس الجمهورية إلى نظيره النيجيري، مشيدا بالعلاقات التاريخية والوثيقة التي تربط البلدين، مؤكدا الحرص على مواصلة الدفع بأطر التعاون الثنائي إلى آفاق أرحب، في ظل ما يجمع البلدين من تطلعات مشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في القارة الأفريقية.

 

وأشار وزير الخارجية إلى أن زيارته لنيجيريا تأتي في إطار متابعة نتائج الاجتماع الذي عقد بين الرئيسين  في البرازيل في نوفمبر ٢٠٢٤، ومخرجات الجولة الثالثة من المشاورات السياسية على مستوى وزيري الخارجية التى عقدت بالقاهرة في يناير ٢٠٢٥ وتوجت بالاتفاق على رفع مستوى العلاقات إلى شراكة شاملة، في تجسيد للحرص المتبادل على تطوير العلاقات الثنائية واستكشاف فرص ومجالات جديدة للتعاون تحقق المنفعة المتبادلة للشعبين.

وأشار الوزير عبد العاطي الى أهمية استغلال القدرات التى يتمتع بها البلدان، وتعزيز التعاون الثنائي في القطاعات ذات الأولوية لاسيما مجالي التجارة والاستثمار، مشيراً فى هذا السياق إلى حرصه على اصطحاب وفد رفيع المستوى من ٣٠  رجل أعمال ورؤساء وممثلى الشركات المصرية العاملة في مختلف المجالات لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين واستكشاف فرص جديدة للشراكة في عدد من القطاعات، وعلى رأسها البنية التحتية، والطاقة، والزراعة، والصحة، والبناء والتشييد، والصناعة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس التزام مصر بدعم التكامل الاقتصادي الإفريقي وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية المشتركة.

ومن ناحية أخرى، أعرب الوزير عبد العاطى عن تقدير مصر لإعلان نيجيريا دعمها الرسمى لترشيح الدكتور خالد العنانى لمنصب مدير عام اليونسكو الذى حضر اللقاء مع الرئيس النيجيرى، مبرزا ما يتمتع به المرشح المصري من قدرات ومهارات تجعله الأنسب لهذا المنصب الرفيع، وما حظي به الترشيح الأفريقي من تأييد واسع منذ الإعلان عنه في أبريل ٢٠٢٣.

وفيما يتعلق بالتعاون والتنسيق المشترك لمكافحة الارهاب، أعرب وزير الخارجية عن استعداد مصر لنقل خبراتها وتقديم كافة سبل الدعم في مجال مكافحة الإرهاب، بما يشمل الدعم التدريبي والميداني، ومكافحة الفكر المتطرف من خلال الأزهر الشريف ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام. كما تطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في الساحل وغرب إفريقيا، والقرن الإفريقي، والسودان، وليبيا، حيث عكس اللقاء توافق رؤى البلدين إزاء أهمية تكثيف العمل الأفريقي المشترك، بما يسهم في دعم جهود الاستقرار والتنمية ومواجهة التحديات الأمنية التي تهدد القارة الافريقية.

من جانبه، طلب الرئيس النيجيري نقل تحياته وتقديره لفخامة رئيس الجمهورية، مثمنا الدور  المحوري والبناء الذى تلعبه مصر لدعم الأمن والاستقرار والتنمية فى القارة الأفريقية.

 وأشاد بما تشهده العلاقات الثنائية بين مصر ونيجيريا من تطور لافت فى المجالات المختلفة، مؤكدا حرص بلاده على توسيع مجالات التعاون والتنسيق المشترك في المحافل الإفريقية والدولية بما يحقق المنفعة المتبادلة للشعبين المصرى والنيجيري.

مصر ونيجيريا الرئيس السيسي رسالة خطية بدر عبدالعاطي وزير الخارجية وزارة الخارجية والهجرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 ..بيان عاجل من التعليم بشأنه خلال ساعات

شادي زلطة

التعليم تنفي تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 ..وتؤكد: جاري جمعها بالكنترولات

موعد نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 عبر بوابة الأزهر برقم الجلوس

موعد نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 عبر بوابة الأزهر برقم الجلوس

الإيجار القديم

الإيجار القديم.. فئة وحيدة محصنة ضد الإخلاء بشرط وحيد

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 لـ طلاب الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة 2025

10 معلومات عن نتيجة الثانوية العامة 2025 .. ترقبوها عبر هذا الرابط

اجتماع النقابة العامة للعاملين بالمرافق

3 مطالب عاجلة للعاملين بشركات مياه الشرب.. العلاوة الدورية أبرزها

تسارع الزمن

أحداث مريبة.. غدا يتسارع الزمن.. اليوم أقل من 24 ساعة في هذه الأوقات

ترشيحاتنا

قناة السويس

حوافز قوية وشهادات دولية تؤكد الصدارة.. قناة السويس تستعيد مكانتها العالمية

البابا تواضروس

البابا تواضروس يلتقي المدرسين والدارسين في البرنامج الصيفي للغات

تغير المناخ

الحر والجفاف يشعلان أسعار الغذاء عالميا.. الأرز والبطاطس والقهوة والكاكاو والخضروات بأرقام قياسية

بالصور

تحذيرات صارمة من الأرصاد.. موجة شديدة الحرارة غير مسبوقة تبدأ الأربعاء

الارصاد الجوية
الارصاد الجوية
الارصاد الجوية

"مستقبل وطن" ينظم مؤتمرًا جماهيريًا بالشرقية لدعم مرشحيه في انتخابات الشيوخ

مستقبل وطن الشرقية
مستقبل وطن الشرقية
مستقبل وطن الشرقية

بين العفوية والجرأة.. شاهد| راغب علامة مع المعجبات بالحفلات يثير السوشيال ميديا

راغب علامة
راغب علامة
راغب علامة

هؤلاء ممنوعون من تناول التين الشوكي.. هل أنت منهم؟

التين الشوكي
التين الشوكي
التين الشوكي

فيديو

منع راغب علامة من الغناء في مصر‎

قبلات وأحضان الحفل الأخير .. منع راغب علامة من الغناء في مصر‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: من الجولان إلى السويداء.. استراتيجية التفكيك الناعم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

المزيد