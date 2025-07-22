أخبار العالم| قوات الاحتلال تعترض صاروخا من اليمن.. وهزة أرضية في شرق روسيا

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي كان أبرزها:



الاحتلال يستهدف مقر منظمة الصحة العالمية في غزة

صرح رئيس منظمة الصحة العالمية بأن مقر إقامة موظفي المنظمة في دير البلح بغزة تعرض للهجوم 3 مرات اليوم بالإضافة إلى مستودعها الرئيسي، بحسب "القاهرة الإخبارية".

11 شهيدا جراء استهداف الاحتلال منتظري المساعدات جنوب مدينة غزة

استشهد 11 فلسطينيا وأصيب آخرون، الليلة، جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي، منتظري المساعدات الإنسانية قرب، محور نتساريم، جنوب مدينة غزة.

عراقجي: طهران لن تتخلى عن برنامجها لتخصيب اليورانيوم

أفادت "سكاي نيوز عربية" أن عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني قال إن طهران لن تتخلى عن برنامجها لتخصيب اليورانيوم حتى مع تعرضه لأضرار بالغة خلال الحرب الإسرائيلية الإيرانية الأخيرة التي قصفت فيها واشنطن منشآتها النووية.

العربية: مقتــ.ل 10 اشخاص بغارات إسرائيلية على شمال غرب غزة

أفادت "العربية" في خبر عاجل لها بوجود 10 قتلى بغارات إسرائيلية على شمال غرب مدينة غزة.

الأربعاء.. محادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن رئيس مجلس الأمن والدفاع رستم أوميروف أخبره، أمس، الاثنين، بأن الجولة المقبلة من محادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا، وهي الأولى منذ سبعة أسابيع، من المقرر أن تنعقد يوم الأربعاء في تركيا، بحسب "مونت كارلو الدولية".

خطوط انسحاب جيش الاحتلال تهدد بانهيار مفاوضات هدنة غزة

كشفت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن الخلاف في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، يتركز حول تمسك حركة "حماس" بخطوط انسحاب الجيش الإسرائيلي في الهدنة السابقة.

إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه وسط إسرائيل.. و إغلاق مطار تل أبيب بشكل مؤقت

أفادت "العربية" في أخبار عاجلة بإطلاق صاروخ من اليمن باتجاه وسط إسرائيل، و قامت قوات الاحتلال باعتراضة.



ترامب: البرنامج النووي الإيراني تضرر بشدة.. و على وسائل الإعلام الاعتذار

أفادت "العربية" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أن

إقرار إيران بتضرر منشآتها النووية يؤكد حجم خسائرها بعد ضرباتنا، و على وسائل الإعلام التي شككت في قوة ضرباتنا بإيران الاعتذار.

زلزال يضرب شبه جزيرة كامتشاتكا في روسيا

أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC)، بوقوع زلزال بقوة 6.4 درجة شرق شبه جزيرة كامتشاتكا في شرق روسيا.