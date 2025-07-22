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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ارتفاع ضحايا حادث تحطم مقاتلة فوق مدرسة ببنجلادش إلى 27 شخصا

تحطم طائرة
تحطم طائرة
محمود نوفل

أعلن مصدر رسمي بنجلاديشي ارتفاع ضحايا حادث تحطم مقاتلة فوق مدرسة في بنجلادش إلى 27 شخصا. 

كانت طائرة تدريب تابعة لسلاح الجو البنجلاديشي قدتحطمت في حرم مدرسة بالعاصمة دكا، بعد إقلاعها بفترة وجيزة الاثنين، ما أسفر عن مقتل 19 شخصًا على الأقل، بينهم الطيار، وإصابة أكثر من 100 آخرين، وفقًا لمسؤولين.

وأفاد الجيش ومسئول إطفاء أن الطائرة الصينية الصنع من طراز F-7 BGI تحطمت في حرم مدرسة وكلية مايلستون، في حي أوتارا، بعد ظهر امس ، بينما كان الطلاب يحضرون دروسهم، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

حمل السكان المحليون ورجال الإنقاذ الطلاب الجرحى ، بينما ركض الآباء القلقون بجنون وركض أحد الآباء مسرعًا وهو يحمل ابنته بين ذراعيه وصرخت أم، بعد أن وجدت طفلها الأصغر، لكنها تبحث بيأس عن ابنها الأكبر.

تعهد الرئيس المؤقت لبنجلاديش، محمد يونس، بإجراء تحقيق في الحادث، معربًا عن حزنه العميق إزاء "الحادث المحزن" في مدرسة وكلية مايلستون.

 وعبر عن أسفه للخسارة "التي لا تُعوّض" التي تكبدها "أفراد القوات الجوية والطلاب وأولياء الأمور والمعلمون والموظفون وغيرهم"، واصفًا إياها بأنها "لحظة حزن وطني عميق".

رفيقة طه، طالبة لم تكن حاضرة وقت الحادث، قالت لوكالة أسوشيتد برس عبر الهاتف إن المدرسة، التي تضم حوالي ألفي طالب، تُقدم دروسًا من الصف الابتدائي إلى الصف الثاني عشر.

وقالت الفتاة البالغة من العمر ستة عشر عامًا: "كنت مرعوبة من مشاهدة مقاطع الفيديو على التلفزيون. يا إلهي! إنها مدرستي".

بنجلاديش طائرة مقاتلة رئيس بنجلاديش الجيش البنحلاديشي سلاح الجو

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