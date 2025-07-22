نتنياهو يكشف موعد انتهاء الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة



كشف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو موعد انتهاء الحرب العنيفة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة.

وقال نتنياهو: “اللحظة التي تلقي فيها حماس سلاحها وتستسلم وربما نسمح لهم بمغادرة غزة وقتها ستنتهي الحرب”.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني رفيع القول إن الجيش يوصي المستوى السياسي بالتوصل لاتفاق وثمة رغبة لدى الجانبين، ذلك في ظل إصرار نتنياهو والوزراء المتطرفين الصهاينة في استمرار الحرب.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن الجيش مستعد لإبداء المرونة في انتشاره للتوصل إلى صفقة.

فيما قالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين إنهم قلقون للغاية عقب تقارير عن اعتزام الجيش تنفيذ عمليات وسط قطاع غزة.

وذكرت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين: “نطالب نتنياهو وكاتس وقادة الجيش بأن يشرحوا كيف يمكن ضمان حياة المختطفين”.