إدارة ترامب تشعر بقلق بالغ إزاء سياسات نتنياهو الإقليمية

ذكر موقع أكسيوس الأمريكي نقلا عن مسؤولين بواشنطن، أنّ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشعر بقلق بالغ إزاء سياسات نتنياهو الإقليمية رغم وقف إطلاق النار في سوريا، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل.

وأفاد أكسيوس، بأن مسؤول أمريكي، أكد أن الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت سوريا كانت مفاجأة كبرى لترامب والبيت الأبيض، مشيرًا، إلى أن الرئيس الأمريكي يرفض قصف بلد يسعى لتعزيز السلام فيه وأصدر إعلانا بشأن إعادة إعماره.

وذكر الموقع، أنّ إسرائيل لا ينبغي أن تقرر ما إذا كانت السلطات السورية قادرة على ممارسة سيادتها.

وأكد الموقع نقلا عن مسؤول إسرائيلي، أنّ سياسة نتنياهو ستؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار في سوريا.