سوريا.. انطلاق قافلة مساعدات طبية من دمشق إلى السويداء برفقة وفد وزاري

أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، اليوم "الأحد"، عن توجه قافلة مساعدات طبية من العاصمة دمشق إلى محافظة السويداء، في إطار دعم القطاع الصحي بالمنطقة.

وتضم القافلة 20 سيارة إسعاف مجهزة بطواقم طبية، إلى جانب كميات من الأدوية والمستلزمات الإسعافية، وفق ما أفادت به وزارة الصحة السورية.

وبحسب قناة "الإخبارية السورية"، رافق القافلة وفد حكومي يضم وزير الصحة مصعب العلي، ووزيرتي الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، إلى جانب محافظ السويداء مصطفى البكور، وذلك بالتنسيق مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري.

يأتي إرسال هذه القافلة بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار في السويداء حيز التنفيذ، وفتح ممرات آمنة في المنطقة.

كان المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، قد أعلن مساء السبت، عن توقف الاشتباكات داخل المدينة، عقب إخراج جميع المسلحين التابعين للعشائر البدوية من السويداء.