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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تسمم غذائي يدخل نتنياهو في أزمة صحية.. وإلغاء اجتماعات رسمية| ماذا حدث لرئيس وزراء الاحتلال؟

نتنياهو
نتنياهو
ياسمين القصاص

في تطور مفاجئ أربك المشهد السياسي في إسرائيل، أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صباح اليوم عن تعرضه لوعكة صحية يشتبه بأنها ناتجة عن تسمم غذائي، ما أدى إلى إلغاء جدول أعماله الرسمي وتأجيل عدد من الاجتماعات السياسية الهامة.

ووفقا لما نقلته قناة "كان" الإسرائيلية عن مصادر في مكتب رئيس الوزراء، فقد شعر نتنياهو بآلام حادة في المعدة ودوار شديد صباح اليوم، وذلك عقب تناوله وجبة طعام مساء أمس داخل مقر إقامته في القدس. 

وعلى إثر الأعراض، خضع لفحوصات طبية عاجلة لتحديد ما إذا كانت حالته تعود لتسمم غذائي أم لعدوى فيروسية.

والمصادر نفسها أوضحت أن الفريق الطبي المشرف على صحة نتنياهو أوصى بإبقائه تحت المراقبة الطبية خلال الساعات القادمة، مع ضرورة التزامه بالراحة التامة. وفي ضوء ذلك، تم تعليق مشاركته في اجتماعات اللجنة الأمنية المصغرة (الكابينت)، إلى حين تحسن حالته الصحية.

وتأتي هذه الأزمة الصحية في توقيت دقيق، حيث كان من المقرر أن يترأس نتنياهو اجتماعات حساسة تتعلق بتطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، بالإضافة إلى مناقشات استراتيجية مرتبطة بالملف النووي الإيراني، إلى جانب الرد على تقارير تشير إلى تدهور أمني محتمل في الشمال.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، في بيان، أن نتنياهو أصيب بتسمم غذائي، وذلك بعد تغيبه عن الاجتماع الأسبوعي للحكومة.

وذكر البيان أن نتنياهو شعر بالمرض خلال الليل، وخضع لفحص طبي في منزله، وتبين أنه يعاني من التهاب معوي ناتج عن تناول طعام فاسد، بحسب ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وتعيد هذه الوعكة إلى الأذهان حوادث صحية سابقة لرئيس الوزراء الإسرائيلي البالغ من العمر 75 عاما، كان أبرزها في يوليو 2023 عندما نقل إلى المستشفى إثر إصابته بالجفاف، ما أثار حينها تساؤلات حول مدى قدرته على تحمل الأعباء الثقيلة التي تفرضها رئاسة الحكومة في ظل ظروف أمنية وسياسية معقدة. 

واليوم، تتجدد هذه التساؤلات في ظل وعكته الأخيرة، وسط ترقب واسع لتطورات حالته الصحية.

والجدير بالذكر، أن يبلغ نتنياهو من العمر 75 عاما، وواجه في السنوات الأخيرة عدة مشاكل صحية، ففي ديسمبر الماضي، خضع لعملية استئصال البروستاتا، وفي مارس 2024 خضع لعملية جراحية بسبب فتق، كما تغيب حينها عن العمل لعدة أيام بعد إصابته بالإنفلونزا، وفق الصحيفة ذاتها.

وكان نتنياهو قد خضع في عام 2023 لعملية زرع جهاز لتنظيم ضربات القلب.

ووفقا لآخر تقرير طبي صدر في يناير 2023، فإن حالته الصحية "طبيعية تماما"، وأن الجهاز المزروع يعمل بشكل جيد دون وجود أي مؤشرات على اضطراب في نظم القلب أو مشكلات صحية أخرى.

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