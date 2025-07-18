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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استطلاع.. معسكر نتنياهو يحصل على 53 مقعداً رغم انسحاب الأحزاب الحريدية

الكنيست الإسرائيلي
الكنيست الإسرائيلي
القسم الخارجي

كشف استطلاع للرأي أجرته صحيفة "معاريف" بالتعاون مع معهد لازار للأبحاث، أن معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حقق تقدماً واضحاً، بعد حصوله على 53 مقعداً في الكنيست، وهو أعلى عدد مقاعد يسجله الائتلاف الحاكم منذ انضمام حزب بينيت إلى المشهد الانتخابي.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجري يومي 16 و17 يوليو الجاري، وشمل عينة تمثيلية من 506 أشخاص من المجتمع الإسرائيلي، أن الائتلاف الحكومي كسب مقعدين إضافيين هذا الأسبوع، مستفيداً من انسحاب الأحزاب الحريدية، في الوقت الذي سجل فيه حزب بينيت تراجعاً بثلاثة مقاعد.

يأتي هذا التقدم في ظل تصاعد الأحداث في سوريا، ومفاوضات صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، وإجراءات إقالة المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا، ما يعكس تأثير هذه التطورات على المزاج الانتخابي في إسرائيل.

وبحسب الاستطلاع، فقد سجل معسكر المعارضة 57 مقعداً، في حين حصدت الأحزاب العربية 10 مقاعد مستقلة، ما يعكس استمرار حالة الاستقطاب الحاد داخل المشهد السياسي الإسرائيلي.

نتنياهو الحريدية استطلاع معاريف الكنيست حماس

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