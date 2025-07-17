نتنياهو: فرضنا وقف النار في سوريا بالقوة .. وسنُبقي الجولان لجبل الدروز منزوعة السلاح

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنهم وضعوا سياسة واضحة بشأن سوريا وهي أن المنطقة من الجولان إلى جبل الدروز تبقى منزوعة السلاح، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس أن دولة الاحتلال وضعت سياسة واضحة لنزع السلاح من جنوب دمشق ومرتفعات الجولان إلى منطقة جبل الدروز في سوريا.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه بسبب النشاط الإسرائيلي المكثف انسحبت القوات السورية إلى دمشق وهذا أمر مهم.

وقال نتنياهو: "توصلنا لوقف النار في سوريا بالقوة لا بالطلبات، ونحقق السلام عبر القوة في 7 جبهات".