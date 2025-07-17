بن جفير: أدعو نتنياهو إلى وقف المفاوضات وإصدار التعليمات اللازمة لاحتلال غزة بالكامل

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى وقف المفاوضات وإصدار التعليمات اللازمة لاحتلال غزة بالكامل وتشجيع الهجرة والاستيطان، حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق، طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي، سكان منطقة جباليا في قطاع غزة، بالإخلاء الفوري إلى الجنوب في منطقة المواصي، حيث يعتزم شن عدوانا على جباليا.



وأصدر أفيخاي أدرعي المتحدث بإسم جيش الاحتلال تحذيرا، للسكان الفلسطينيين المتواجدين في منطقة جباليا في بلوكات 602, 606, 699, 713-718 بضرورة الإخلاء إلى المواصي.

وأعلن أدرعي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يكثف نشاطه العسكري في كل منطقة تستخدم للأنشطة "الإرهابية" ولاطلاق القذائف الصاروخية نحو دولة اسرائيل.

