رئيس حزب نداء مصر يرفض إقامة "مدينة الخيام" جنوب غزة ويصفها بجريمة تهجير ممنهجة

أعرب الدكتور طارق زيدان، رئيس حزب نداء مصر، عن رفضه القاطع لما يُتداول بشأن مشروع إقامة ما يُعرف بـ"مدينة الخيام" جنوب قطاع غزة، مؤكدًا أن هذا المخطط الذي تُروّج له سلطات الاحتلال تحت غطاء إنساني، لا يمثل سوى محاولة جديدة لفرض واقع تهجيري يعيد إنتاج النكبة الفلسطينية بشكل معاصر.

وشدّد زيدان على أن إقامة معسكرات سكنية مؤقتة للفلسطينيين يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتحديدًا القرار الأممي 194 الذي يضمن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة. واعتبر أن المشروع يستهدف تصفية الوجود الوطني الفلسطيني، وطمس الحق في إعادة الإعمار، وترسيخ واقع الانقسام الجغرافي والسياسي.

كما حذر من تداعيات المشروع، الذي قد يفتح الباب أمام موجات نزوح جماعي قسري، ويقوّض أي جهود دولية للتوصل إلى تهدئة حقيقية أو وقف العدوان.

وفي سياق متصل، أدان رئيس الحزب الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على السيادة اللبنانية والسورية، واعتبرها جزءًا من سياسة عدوانية ممنهجة تهدد الأمن القومي العربي وتزعزع استقرار المنطقة.

وأشاد زيدان بالموقف المصري الثابت تجاه القضايا العربية، مؤكدًا أن تحركات الدبلوماسية المصرية في المحافل الدولية تعكس التزامًا قوميًا راسخًا بضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، داعيًا القوى الوطنية العربية إلى الاصطفاف خلف هذا الموقف الحكيم.