وفاة الإعلامي أشرف منير صبري.. نقيب الإعلاميين: كان دمث الخلق

نعى النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ ببالغ الحزن والأسي وفاة الإعلامي الدكتور أشرف منير صبري الذي وافته المنية أمس.

قال نقيب الإعلاميين إن الراحل أشرف منير صبري كان دمث الخلق ورمزًا للإعلامي المهني، حيث كان له بصمة مميزة في الإعلام الرياضي ومن أهم برامجه 'الكاميرا في الملعب' حيث قدم من خلاله رسالة إعلامية راقية اهتمت بتغطية كواليس وأحداث مبارايات كرة القدم.



ويدعو نقيب الإعلاميين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.